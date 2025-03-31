وقالت الرابطة في بيان لها إن إقامة الجولة بين يومي 11 و13 مارس الجاري، ترتب عليها عدم الاستجابة لطلب الأهلي باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك، وهو سبب احتجاج الأهلي، مفيدا أن حق طلب الحكام الأجانب تكفله الرابطة للأندية حسب اللائحة.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني تحدد لها موعدا بعد نهاية الدور الأول بخمسة أيام فقط، الأمر الذي تسبب في ضيق الوقت الذي نتج عنه عدم توفير حكام أجانب لقيادة المباراة.

وتابعت الرابطة في بيانها أن الأهلي لم يهدف إلى إثارة أزمة من خلال الانسحاب من المباراة، وأنما كان هدفه البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف، حسب البيان.

وأوضحت الرابطة أنها قررت استمرار اعتبار الزمالك فائزا بالمباراة بنتيجة 3/صفر، لكنها أكدت عدم خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بعد نهاية الموسم.