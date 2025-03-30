كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل بهدف لمثله حيث تقدم بورنموث في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 49.

وشارك مرموش في الدقيقة 61 من عمر اللقاء بديلا لزميله إيرلينغ هالاند وفي الدقيقة 63 سجل الهدف الثاني لفريقه.

ونجح المهاجم المصري في استلام كرة داخل منطقة الجزاء ومراوغة دفاع بورنموث قبل وضع الكرة بالشباك.

ويعد هذا الهدف هو الأول لمرموش في كأس الاتحاد الإنجليزي وخامس الأهداف بقميص السيتيزن منذ انتقاله لصفوف الفريق في يناير الماضي.