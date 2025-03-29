واستبعد ليون من البطولة الأسبوع الماضي، بسبب عدم الامتثال للوائح المتعلقة بتعدد ملكية الأندية.

وتأهل ليون ومواطنه باتشوكا للبطولة، لكن لديهما نفس المالك، مجموعة باتشوكا، التي أعلنت أنها ستستأنف على القرار في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الشهر المقبل.

وقال خاميس في مؤتمر صحفي: "إنه ظلم كبير. إذا تم استبعادنا فلن يكون ذلك عادلا وسيكون وصمة عار على كرة القدم. هناك مشجعون اشتروا تذاكر وهم مدينون لدفع ثمنها. كيف يمكن أن تقول لهم الآن إنهم لن يذهبوا؟".

ووقع اللاعب الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014، على عقد لمدة عام مع ليون، وكان أحد دوافعه اللعب في مونديال للأندية التي تقام في الولايات المتحدة هذا الصيف.

وتابع نجم ريال مدريد الإسباني السابق: "أنا سعيد لتواجدي هنا. سواء شاركنا أم لم نشارك في كأس العالم للأندية، هذا لن يغير من حقيقة أنني أرغب في البقاء هنا. هذا شيء جيد بالنسبة لي. لم أتأهل من قبل لكأس العالم للأندية، وقبل أسابيع من البطولة يخبرونك أنك مستبعد. آمل أن يتمكن الفيفا من فعل شيء".

كما قال بيريزو: "ينبغي أن تحكم المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي لمصلحتنا. لدينا الحق في التنافس، لم ننتهك أي قانون. القرار غير عادل، هناك وقت لإصلاح هذا".

ولم يعلن الفيفا عن الفريق البديل، لكن ديبورتيفو ألاهويلنسي الكوستاريكي أشار إلى أنه سيلعب في البطولة.

وفي شهر نوفمبر الماضي، كان ألاهويلنسي قد طالب الفيفا بتطبيق قواعد تعدد الملكية.