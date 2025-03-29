وستقام المباراة يوم 12 أبريل المقبل، وكشف الاتحاد المصري للعبة عن تقدم بيراميدز بطلب رسمي بوجود حكام أجانب في المباراة.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري ، الجمعة،أن مجلس إدارة الاتحاد قرر اتخاذ الاجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن أستوفي طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحياً، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي .