أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي بيراميدز تقدم بطلب رسمي لديه، مبديا رغبته في تواجد طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الاهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الثاني ببطولة الدوري.
وستقام المباراة يوم 12 أبريل المقبل، وكشف الاتحاد المصري للعبة عن تقدم بيراميدز بطلب رسمي بوجود حكام أجانب في المباراة.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري ، الجمعة،أن مجلس إدارة الاتحاد قرر اتخاذ الاجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن أستوفي طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحياً، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي .