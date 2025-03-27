وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن هالاند بات أعلى اللاعبين أجرا بعد تمديد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2034.

ويتقاضى هالاند (24 عاما) راتبا شهريا ضخما يبلغ 2.57 مليون يورو، ما يجعله "سيبورغ لا يُقهر" على حد وصف الصحيفة الفرنسية.

ويأتي خلفه زميله في السيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، الذي يتقاضى 2.06 مليون يورو شهريا.

وفيما يلي ترتيب أعلى اللاعبين أجرا في البريميرليغ: