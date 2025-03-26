وقاد المهاجم مهدي تارمي إيران إلى التأهل إلى المونديال بتسجيله هدفي التعادل مع مضيفتها أوزبكستان 2-2 الثلاثاء في الجولة الثامنة لمنافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الثالث لتصفيات آسيا.

وسجل مهاجم إنتر ميلان الإيطالي هدفي إيران التي كانت بحاجة الى التعادل للحاق باليابان أول المتأهلين عن آسيا ونيوزيلندا، في الدقيقتين 52 و83 وساهم في تأهلها الى المونديال للمرة السابعة في تاريخها.

وسجل خوجيمات إركينوف (16) وعباسبك فيض الله (53) هدفي أوزبكستان التي اقتربت كثيرا من التأهل للمرة الاولى في تاريخها برفع رصيدها الى 17 نقطة في المركز الثاني.