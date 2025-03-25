ووفقا لبيان صادر عن النادي الأهلي فقد "جدد النادي خطابه للمرة الثانية للجن الأولمبية المصرية، الذي يطلب فيه الاطلاع على رد كل من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى النادي بخصوص مباراة القمة، التي كان محددا لها 11 مارس في الشهر الجاري".

وأكد الأهلي في خطابه "على حقه المشروع في الاطلاع على كافة المستندات المقدمة من الطرفين والرد عليهما، وتحديد موعد جلسة استماع لتقديم كل ما يؤكد على أحقية الأهلي في طلبه بإقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي".

كان الأهلي قد تقدم، الاثنين، بتظلم أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري بشأن المباراة التي انسحب الفريق الأحمر منها اعتراضا على عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح الأهلي في بيان أن النادي "تقدم بتظلم أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، للحفاظ على حقوقه المشروعة في مباراة القمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري".

وأضاف البيان أن الأهلي "طلب إلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة بخصوص ذات المباراة وما ترتب عليه من آثار".

وبين أن هذه الخطوة "جاءت للحفاظ على حقوق الأهلي أمام كافة مسارات الهياكل التنظيمية للحركة الأوليمبية، وتعزيزا للخطوة الأولى للنادي بتقديم شكوى إلى اللجنة الأوليمبية المصرية".

كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد عاقبت الأهلي بداعي الانسحاب من مباراة الزمالك واعتمدت نتيجة المباراة، بفوز الزمالك 3- صفر ومعاقبة الفريق الأحمر.

كما قررت الرابطة خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوما مع تحمل الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل، من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأضافت رابطة الأندية المصرية أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وتقدم المارد الأحمر بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كلا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما اعتبرها إجراءات مخالفة للوائح شابت مباراة القمة أمام الزمالك.

ورفض الأهلي عقوبات رابطة الأندية وشدد على تمسكه بمطالبه التي قدمها في شكوى إلى اللجنة الاولمبية، والتي تؤكد على أن "الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقا للمستندات المقدمة".

وأكدت اللجنة أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.