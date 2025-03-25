وبهذه النتيجة وصل رصيد اليابان للنقطة 20 في صدارة ترتيب المجموعة تليها أستراليا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما حلت السعودية في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب الثالث والرابع في ملحق مؤهل للبطولة.

وفشل منتخب السعودية في الفوز تسجيل أي هدف في 5 مباريات من الـ 6 الأخيرة بتصفيات كأس العالم، كما لم ينجح في تحقيق أي فوز على أرض المنتخب الياباني من قبل.

ويواجه الأخضر البحرين في السادس من شهر يونيو المقبل وهو نفس موعد مباراة اليابان ضد أستراليا.