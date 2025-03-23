ورفعت السودان التي لعبت في مدينة بنغازي الليبية، رصيدها في صدارة المجموعة الثانية إلى 11 نقطة، فيما وصلت السنغال إلى تسع نقاط في المركز الثالث، خلف جمهورية الكونغو الديموقراطية (10).

تسعى السودان للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بقيادة المدرب الغاني كواسي أبياه.

على الرغم من خوض "صقور الجديان" المباراة من دون مدافعه مصطفى كرشوم، حافظ على شباكه نظيفة للمرة الرابعة، علما أن مرماه لم يهتز سوى مرة واحدة في التعادل أمام توغو 1-1 في الجولة الأولى.

وتلعب السودان مباراتها المقبلة مع جنوب السودان.

وتعادلت توغو مع ضيفتها موريتانيا 2-2، لترفع الأولى رصيدها إلى أربع نقاط والثانية إلى نقطتين، فيما تتذيل جنوب السودان المجموعة بنقطتين أيضا.