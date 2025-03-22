وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها اللاعب، عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ في مواجهة الصين التي أقيمت أول أمس الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة للتصفيات.

واستبعد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي، عبد الحميد من حسابات الفريق في مواجهة اليابان وذلك نظرا لحاجته إلى برنامج علاجي.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن رينار قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في تدريبات السبت، ضمت مجموعة منهم اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة الصين، فيما ضمت المجموعة الثانية باقي اللاعبين، وذلك في التدريبات التي أقيمت على الملعب الرديف لستاد سايتاما قبل المواجهة المرتقبة.

من جهة أخرى، يجري المنتخب السعودي يوم غدٍ الأحد حصة تدريبية مغلقة استعدادا للمواجهة.



ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالتصفيات، برصيد تسع نقاط بفارق عشر نقاط خلف اليابان المتصدر، وبفارق نقطة واحدة خلف أستراليا في المركز الثاني.