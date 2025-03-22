وأشاد ترامب بالملاكم الراحل قائلا "لقد كان إنسانا رائعا، وشخصية عظيمة".

وأضاف الرئيس في منشور عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "يا له من مقاتل عظيم".

وتابع: "بلا شك، كان فورمان صاحب أقوى لكمة في تاريخ الملاكمة، تسقط أي ملاكم أرضا باستثناء محمد علي".

وتابع دونالد ترامب: "لقد كان إنسانا رائعا، وشخصية عظيمة، وكنت أعرفه جيدا، وسنفتقده كثيرا، وأقدم خالص التعازي لأسرته وعائلته".

من جانبه، قال إيرفين ماجيك جونسون نجم السلة الأميركي الفائز بلقب دوري المحترفين 5 مرات مع لوس أنجلوس ليكرز: "كنت مسرورا بالتعرف على فورمان ليس كملاكم فقط ولكن على المستوى الإنساني".

وأضاف جونسون عبر حسابه على منصة "إكس": "حزنت كثيرا لسماع خبر وفاة جورج فورمان، أحد أبطالي في الملاكمة".

وأشار ماجيك: "لقد حضرت العديد من مباريات فورمان وتتويجاته بالألقاب، لقد كان فنانا في الضربات القاضية".

وأتم نجم السلة الأميركي رسالته: "وبعد اعتزاله، بات فورمان رجل أعمال ناجح، لقد اشتريت واحدة من أولى شوايات فورمان، وسأدعو أنا وزوجتي لعائلته لتتجاوز هذه اللحظات العصيبة".