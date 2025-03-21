وبعد انطلاق المباراة ببضع دقائق، اضطر أرناوتوفيتش لتلقي العلاج بعد سقوطه في منطقة جزاء المنتخب الصربي.

وقال اللاعب المخضرم (35 عاما) للصحفيين: "أحسست بضغط هائل في منطقة البطن العلوية، وفي اللحظة نفسها، أُصبت بنوبة هلع. شعرت بغثيان ودوار. لا أعرف السبب، لكن كل شيء كان على ما يرام. أعطاني الطبيب علاجا، ثم واصلت اللعب".

وأهدرت النمسا تحت قيادة المدرب رالف رانجنيك فوزا ساحقا في المباراة التي أقيمت بملعب (إرنست هابل) بالعاصمة النمساوية فيينا.

وصرح أرناوتوفيتش، الذي أضاع العديد من الفرص: "سيطرنا تماما على اللقاء. بالطبع، أعتقد أنني تسببت في عدم فوزنا الليلة بسبب أخطائي".

ولا يتنافس منتخب النمسا على الصعود للقسم الأول بدوري أمم أوروبا فحسب خلال مباراة الإياب التي تجرى بالعاصمة الصربية بلغراد، بعد غد الأحد، بل يسعى أيضا لخوض بروفة نهائية ناجحة قبل خوض غمار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تبدأ في يونيو القادم.