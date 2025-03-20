واقتنص المنتخب التونسي انتصارا ثمينا 1 - صفر من ملعب مضيفه منتخب ليبيريا، يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، الذي سيقام العام المقبل.

وسجل حازم المستوري هدف المنتخب التونسي الوحيد في الدقيقة الرابعة، فيما عجز كلا المنتخبين عن تسجيل المزيد من الأهداف في الدقائق المتبقية من اللقاء.

وتابع المستوري تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيسر، ليسدد مباشرة بقدمه من داخل منطقة الجزاء، وهو يبتعد بمسافة قريبة للغاية من المرمى، واضعا الكرة داخل الشباك.

وبذلك، واصل منتخب تونس تفوقه الكاسح على نظيره الليبيري في لقاءاتهما بتصفيات المونديال، بعدما فاز في جميع لقاءاته الثلاثة التي جمعته مع منافسه بالتصفيات.

وسبق لمنتخب (نسور قرطاج) الفوز 1 - صفر خارج قواعده على ليبيريا، ثم تغلب عليه 2 - صفر بتونس في تصفيات كأس العالم 1998، قبل أن يشق طريقه نحو بلوغ المونديال، الذي غاب عنه لمدة 20 عاما آنذاك.

وأصبح هذا هو الفوز السادس لتونس على ليبيريا خلال 11 مباراة جرت بينهما على الصعيدين الرسمي والودي، فيما تلقت 3 هزائم، وفرض التعادل نفسه على لقائين.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب تونس، الذي عاد لطريق الانتصارات، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه منتخب ناميبيا في الجولة الماضية، إلى 13 نقطة، ليحكم قبضته على قمة ترتيب المجموعة.

ويتفوق منتخب تونس بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب ناميبيا، الذي يلاقي مضيفه منتخب مالاوي، صاحب المركز الرابع بست نقاط في ذات الجولة الخميس، فيما تجمد رصيد منتخب ليبيريا عند 7 نقاط في المركزز الثالث مؤقتا.

وتشهد المجموعة مواجهة أخرى بين منتخب غينيا الاستوائية، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط، وضيفه منتخب ساوتومي وبرنسيب، القابع في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

ويحلم منتخب تونس بالصعود لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما شارك في المونديال أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وتنص اللائحة على صعود أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع للتصفيات الأفريقية مباشرة لكأس العالم، بينما سيتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دور فاصل لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي.