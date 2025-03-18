وأوضح الزمالك في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنه تقدم بخطاب رسمي إلى ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب من خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة يوم الثلاثاء 11 مارس 2025.

وأضاف أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، مرفقًا طلبه بمذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي.

وأوضح أن الزمالك أرسل خطابين رسميين إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب الرابطة بشأن قراراتها المتعلقة بعقوبات مباراة القمة.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، ضد كلًا من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بشأن مخالفة اللوائح فيما يتعلق بمباراة القمة.