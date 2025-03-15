وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 48 في المركز الخامس، فيما وصل رصيد برايتون إلى 47 نقطة في المركز السابع.

ونجح مرموش في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة من آدم ويبستر، ونفذها هالاند بنجاح، مفتتحا التسجيل في الدقيقة 11.

وكاد هالاند أن يعزز تقدم سيتي بهدف ثان في الدقيقة 20، إلا أن غوميز لمس الكرة من أمامه قبل التسديد، إثر تمريرة مميزة من مرموش.

ورد برايتون بهدف التعادل في الدقيقة 21، عبر الإكوادوري إستوبينان، الذي نفذ ركة حرة مباشرة ارتدت من القائم واستقرت في الشباك.

وتبادل مرموش الكرة مع سافينيو في الجهة اليمنى، ليواجه الأخير الحارس من مسافة قريبة، لكن الدولي البرازيلي سدد الكرة بعيدا بعد مضايقة من المدافع فان هيكي في الدقيقة 33.

وتمكن مانشستر سيتي من استعادة تقدمه في الدقيقة 39، عندما حصل مرموش على تمريرة من غوندوغان، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، على يمين الحارس.

وبعد 3 دقائق على مرور الشوط الثاني، سجل برايتون هدف التعادل الثاني، عندما ارتدت تسديدة هينشيلوود من ظهر مدافع سيتي عبد القادر خوسانوف، لتدخل المرمى.