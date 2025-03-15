وكان نيمار مهاجم سانتوس بصدد العودة لمنتخب البرازيل بعد غياب دام لأكثر من عام بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في أواخر 2023.

لكن تم استبعاد نيمار (33 عاما) من التشكيلة قبل مباراتي كولومبيا والأرجنتين بعد تعرضه لإصابة عضلية.

كذلك استدعى دوريفال جونيور مدرب البرازيل أليكس ساندرو مدافع فلامنغو ليحل مكان دانيلو زميله بالفريق، واستدعى لوكاس بيري حارس مرمى أولمبيك ليون مكان إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

وقال دوريفال جونيور في بيان للاتحاد البرازيلي: "خلال الأيام القليلة الماضية، أطلعنا الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي على حالة جميع اللاعبين، وخاصة دانيلو ونيمار وإيدرسون.

وتابع: "بعد التقييمات، كشف لنا الجهاز الطبي للمنتخب حالة كل لاعب. لذلك، استدعينا لوكاس بيري من ليون، وأليكس ساندرو من فلامنجو،

وإندريك من ريال مدريد".

وتحتل البرازيل المركز الـ5 في ترتيب تصفياتأمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة من 12 مباراة وتستضيف كولومبيا صاحبة المركز الرابع في 21 مارس آذار ثم تزور الأرجنتين بعدها بخمسة أيام.

وتتأهل الفرق اللأ6 الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.