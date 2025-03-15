وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم رصد الأمير ويليام وتوخيل مؤخرا في مباراة بدوري أبطال أوروبا في ملعب فيلا بارك قبل أن يجتمع الثنائي بشكل رسمي على نحو أكبر في وندسور.

وكشف توخيل أن الأمير ويليام، الذي قضى 18 عاما كرئيس للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل أن يستقيل من منصبه عقب خسارة المنتخب الأول أمام إسبانيا في نهائي يورو 2024، كانت لديه "آراء قوية" و طلب من المدرب الألماني اختيار لاعبي أستون فيلا في قائمة الفريق التي أعلنت اليوم الجمعة.

في النهاية، تواجد 3 لاعبين من فريق أستون فيلا في القائمة التي اختارها توخيل والتي تضم 26 لاعبا، حيث ضم إزري كونسا ومورغان روغرز وماركوس راشفورد، فيما غاب المهاجم أولي واتكينز بسبب الإصابة.

في اليوم نفسه، قام الأمير ويليام بدعم مدرب المنتخب الإنجليزي الجديد ووصفه بأنه "الشخص المناسب" لأداء هذه المهمة حيث يسعى المنتخب الإنجليزي للفوز ببطولة كأس العالم العام المقبل، وقال توخيل :" هذا يجعلني أشعر بفخر كبير".

وأضاف: "نعم بالطبع (هذا يزيد الضغوط)، ولكن الضغط يأتي مع المهمة والضغط امتياز في هذا المنصب".

وأردف: "قابلته مرة أثناء مباراة، ثم كان لدينا لقاء آخر في قلعة وندسور، وكان من المدهش حقا الطريقة التي يتحدث بها".

وأكد: "طريقة دعمه العاطفي لأستون فيلا وبالطبع المنتخب الوطني، طريقة مثيرة للإعجاب، وكان من الرائع التحدث معه عن كرة القدم".

وأوضح: "لديه راء قوية. كان يدفع بقوة للاعبي أستون فيلا، وهو أمر لم يكن ضروريا لأننا نكن لهم الكثير من الاحترام ونقدر كثيرا ما يحدث هناك في النادي".

وأكمل: "هذا يعني الكثير وهو شيء خاص جدا يرتبط بالمنصب. إنه شرف وامتياز، ويأتي مع مسؤولية كبيرة".