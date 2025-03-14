وتم استدعاء أسماء جديدة ضمن هذه القائمة، إذ يشارك لأول مرة كل من عمر الهيلالي، لاعب إسبانيول الإسباني، وبلال نادير، من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إلى جانب لاعب كلوب بروج البلجيكي شمس الدين الطالبي، وكذا حمزة إيغامان، مهاجم رينجرز الاسكتلندي.

في المقابل، عرفت اللائحة غياب المهاجم أيوب الكعبي بسبب الإصابة، في حين تمت المناداة من جديد على جواد الياميق ومهدي بنعبيد.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026 بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، يليه منتخبا النيجر وتنزانيا بست نقاط، فمنتخب زامبيا في المركز الرابع بثلاث نقاط، ثم منتخب الكونغو في المركز الأخير بدون نقاط، علما أن إريتريا لا تشارك في هذه التصفيات بسبب انسحابها سابقا.

وفيما يلي قائمة المنتخب المغربي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي ومهدي بنعبيد.

الدفاع: أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، جمال حركاس، نايف أكرد، نصير مزراوي، آدم أزنو، جواد الياميق، عمر الهيلالي.

وسط الميدان: عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، أسامة تيرغالين، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، بلال نادير.

الهجوم: شمس الدين الطالبي، حمزة إيغامان، سفيان رحيمي، يوسف النصيري، أسامة صحراوي، عبد الصمد الزلزولي، إبراهيم دياز، أمين عدلي، إلياس بنصغير.