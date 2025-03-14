وأصيب ألكسندر أرنولد (26 عاما) في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الإصابة بمثابة الصفعة لسلوت، الذي بات بدون ظهير أيمن أساسي في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد، بعد غد الأحد، حيث لا يزال كونور برادلي وجو غوميز يتعافيان من الإصابة.

وصرح المدير الفني الهولندي للصحفيين، الجمعة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "ترينت غير متاح. لن يكون حاضرا في النهائي، لكن لا يزال يتعين تقييم حالته، ونتوقع عودته قبل نهاية الموسم الجاري".

وكان ألكسندر-أرنولد استبعد بالفعل من القائمة الأولى لمنتخب إنجلترا تحت قيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل.