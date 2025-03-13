وكان بايرن قد تخطى باير ليفركوزن حامل اللقب بنتيجة 2-0 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة، ليضمن التأهل بجدارة.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة متصدرا الدوري برصيد 61 نقطة (من 19 فوزًا، 6 تعادلات، وهزيمتين)، متفوقًا بفارق 8 نقاط عن ليفركوزن الوصيف.

لكن العملاق البافاري يسعى لاستعادة توازنه محليًا بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام بوخوم (2-3)، مستفيدًا من خسارة ملاحقه ليفركوزن أمام فيردر بريمن (0-2).

أما يونيون برلين، الذي يحتل المركز الـ13 بـ27 نقطة، فيخوض المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على آينتراخت فرانكفورت (2-1)، وهو أول انتصار له بعد ثلاث هزائم متتالية.

أبرز الأرقام والمفاتيح الهجومية

يمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري بتسجيله 74 هدفا، وأيضا أقوى خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى 23 هدفا. ويعتمد الفريق على هدافه هاري كين (21 هدفًا)، إضافة إلى جمال موسيالا (11 هدفًا) والفرنسي مايكل أوليس (8 أهداف).

أما يونيون برلين، فقد سجل 23 هدفًا فقط هذا الموسم، ليكون ثاني أضعف خط هجوم، فيما اهتزت شباكه 37 مرة.

من جانبه، يطمح ليفركوزن إلى تجاوز إخفاقه الأوروبي بعد خروجه على يد بايرن، عندما يحل ضيفا على شتوتغارت يوم الأحد.

ويسعى الفريق لمحو نتائجه السلبية الأخيرة، حيث خسر في ثلاث مباريات متتالية (اثنتان في أوروبا وواحدة في البوندسليغا أمام فيردر بريمن).

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني بـ53 نقطة، ويعتمد مدربه الإسباني تشابي ألونسو على المهاجم التشيكي باتريك شيك (16 هدفا) لتعويض غياب النجم فلوريان فيرتز المصاب.

أما شتوتغارت، فهو ثامن الترتيب بـ37 نقطة، ويدخل المباراة بأمل تحسين نتائجه بعد سلسلة من التعادلات أمام ليفركوزن في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما بالبوندسليغا.

مواجهات قوية في الجولة

تشهد الجولة مواجهات مثيرة، أبرزها لايبزج (6) ضد بوروسيا دورتموند (10)، حيث يدخل الأخير المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لربع نهائي دوري الأبطال على حساب ليل الفرنسي.

ويسعى الفريقان لتعويض تعثرهما في الجولة الماضية، حيث خسر دورتموند أمام أوجسبورغ (0-1) وتعادل لايبزج سلبيًا مع فرايبورغ.

كما يسعى ماينز، الحصان الأسود للموسم، لتعزيز مركزه الثالث (44 نقطة) عندما يواجه فرايبورج (5). بينما تنطلق الجولة يوم الجمعة بمباراة بين سانت باولي (15) وهوفنهايم (14).

وفي مباريات السبت، يلتقي فيردر بريمن (12) مع بوروسيا مونشنجلادباخ (9)، وأوجسبورج (11) مع فولفسبورج (7). أما يوم الأحد، فيواجه بوخوم (16) آينتراخت فرانكفورت (4)، فيما يتقابل هايدنهايم (الأخير) مع هولشتاين كيل (قبل الأخير).

ختام الجولة قبل التوقف الدولي

تُعد هذه الجولة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي، مما يجعلها فرصة للأندية لتحسين مراكزها قبل العودة للمرحلة الحاسمة من الموسم، حيث يواصل بايرن ميونخ وليفركوزن صراعهما الساخن على اللقب.