ويطمح الفريق الملكي لتحقيق الفوز من أجل اقتناص الصدارة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، متساويا مع برشلونة، الذي يملك مباراة مؤجلة، ومن المقرر أن يواجه أتلتيكو مدريد يوم الأحد.

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا عقب تفوقه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-2)، رغم خسارته في الإياب (0-1).

وكان الفريق قد استعاد نغمة الانتصارات في الدوري بفوزه على رايو فايكانو (2-1) في الجولة الماضية، بعد سقوطه أمام ريال بيتيس (1-2) قبلها.

ويمتلك الريال تفوقا نسبيا على فياريال، حيث فاز عليه في الدور الأول بهدفين نظيفين، كما لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات بالدوري.

فياريال يأمل في العودة لطريق الانتصارات

على الجانب الآخر، يسعى فياريال لاستعادة نغمة الفوز، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أتلتيك بلباو الذي يحتل المركز الرابع.

ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية لدعم فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان فياريال قد حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في ست مباريات متتالية قبل خسارته أمام ألافيس (0-1) في الجولة الماضية.

ويحتاج فياريال إلى الحد من خطورة الثنائي الهجومي لريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور إذا أراد الخروج بنتيجة إيجابية.

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

وفي اليوم التالي، تتجه الأنظار إلى ملعب ميتروبوليتانو حيث يواجه أتلتيكو مدريد ضيفه برشلونة في مباراة قد تحسم ملامح الصدارة. يدخل أتلتيكو المواجهة برصيد 56 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف الريال وبرشلونة.

ويطمح أتلتيكو لتعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، إلى جانب تجاوز هزيمته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام خيتافي (1-2).

وعقد المدرب دييغو سيميوني اجتماعا مع لاعبيه، طالبهم فيه بنسيان الإقصاء من دوري الأبطال والتركيز على مواجهة برشلونة لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة.

أما برشلونة، فيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، حيث لم يتعرض لأي خسارة منذ بداية العام، وحقق لقب كأس السوبر الإسباني، كما تأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة بنفيكا البرتغالي (4-1) في مجموع مباراتي ثمن النهائي.

ويطمح برشلونة لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في الدوري والثامن في آخر تسع مباريات، كما يسعى للثأر من أتلتيكو مدريد الذي ألحق به آخر هزيمة له في الدوري يوم 21 ديسمبر الماضي بنتيجة (1-2).

مباريات الجولة الـ28 من الليغا

تنطلق مباريات الجولة الجمعة بلقاء لاس بالماس ضد ديبورتيفو ألافيس، فيما تُقام عدة مباريات يوم السبت، أبرزها:

بلد الوليد × سلتا فيجو

ريال مايوركا × إسبانيول

جيرونا × فالنسيا

أما يوم الأحد، فسيلتقي:

ليغانيس × ريال بيتيس

أشبيلية × أتلتيك بلباو

أوساسونا × خيتافي

رايو فايكانو × ريال سوسيداد

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مباراتي ريال مدريد ضد فياريال وأتلتيكو مدريد ضد برشلونة، لما لهما من تأثير مباشر على الصراع الثلاثي على لقب الدوري الإسباني.