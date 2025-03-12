المباراة توقفت في الدقيقة 14 حتى يتمكن جناح برشلونة من كسر صيامه، في وقت تحدثت به تقارير إعلامية عن حصوله على إذن ديني يبيح له الإفطار يوم المباراة، لكنه اختار الصيام قبل أن يفطر مستفيدا من توقف اللقاء.

وكان يامال قد نجح في المباراة في صنع الهدف الأول وتسجيل الثاني، لبرشلونة ليقود الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبات يامال أصغر لاعب يسجل ويصنع بمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، عن عمر 17 عاما و241 يوما.

وتأهل برشلونة إلى دور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على بنفيكا 3-1 في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن إياب دور الـ16 من البطولة القارية.

وفاز برشلونة في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-1.

سجل لبرشلونة كل من رافينيا في الدقيقتين 11، و42، ويامال في الدقيقة 27، وسجل لبنفيكا نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 13.