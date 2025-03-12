وقال أبو ريدة، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي، إنه يتمنى على المستوى الشخصي كل التوفيق للأشقاء في السعودية في تنظيم المونديال، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأعرب أبو ريدة عن أمنياته أن يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مصر حقوق استضافة إحدى المجموعات بمناسبة مرور 100 سنة على أول مشاركة لها في البطولة وأكد أن الأشقاء في السعودية سيرحبون بهذا الأمر انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين وتمنى أن يقوم رئيس (فيفا) بافتتاح مباريات هذه المجموعة بنفسه.

كما أثنى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على الدور الكبير الذي لعبه جياني إنفانتينو، رئيس "الفيفا"، في تطوير كرة القدم العالمية وتحقيق الكثير من المكاسب منذ تسلمه قيادة الاتحاد الدولي قبل 9 سنوات، وحرصه الدائم على أن يكون لأفريقيا نصيب كبير من هذه الإنجازات وأنه لم يفوت الفرصة في مناسبة احتفال (فيفا) بمرور 100 سنة على انطلاق كأس العالم وكان حريصا على تكريم قارة أميركا اللاتينية التي استضافت النسخة الأولى عام 1930 وحرص على منح الثلاثي الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي شرف استضافة مباريات على أرضها في مونديال 2030.

وفي نهاية كلمته، تمنى أبو ريدة لكل الضيوف طيب الإقامة في مصر ونجاح الاجتماع والتوفيق لكل المرشحين الذين يتنافسون من أجل خدمة أفريقيا.