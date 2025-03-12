وفاز ليفربول في مباراة ذهاب دور الـ16 بهدف نظيف رغم سيطرة صاحب الملعب، لكنه سرعان ما وجد نفسه متأخرا بهدف سجله عثمان ديمبلي بعد مرور 12 دقيقة من مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد".

وبعد التعادل في مجموع اللقاءين، لجأ الفريقان إلى وقت إضافي ثم ركلات ترجيح ابتسمت للضيف الفرنسي.

وقال سلوت إنه كان من الصعب تحديد الفائز بعد نهاية الـ90 دقيقة في ظل تقارب مستوى الفريقين، وبينما اعترف وتقبل أن سان جرمان تفوق على فريقه في الوقت الإضافي، فإنه شعر أن الهزيمة 1-4 بركلات الترجيح، مع تصدي جانلويجي دوناروما لركلتي جزاء من داروين نونيز وكيرتس جونز، قاسية.

وقال: "بالطبع إنها صدمة. ربما ليس هذا الوقت المناسب لأخبرهم، لكن منذ موسمين خرجنا على يد ريال مدريد (الإسباني) بعد الخسارة 5-2 على أرضنا، لذا إذا كان عليك الخروج فلتخرج بالطريقة التي فعلناها ضد أحد أفضل الفرق في أوروبا، وتقديم هذه المعركة القوية".

وأضاف سلوت: "أتمنى أن كل مشجع حول العالم كان يأمل ألا تتوقف هذه المباراة لأنها كانت مذهلة. فريقان كان لديهما مستوى ودرجة من القوة لا تصدق في أول 25 دقيقة. أتذكر أيضا أول 25 دقيقة ضد مانشستر سيتي (الإنجليزي) وريال مدريد، لكن ما قدمناه في أول 25 دقيقة كان لا يصدق".

وتابع المدرب الهولندي: "طوال الـ90 دقيقة لا اعتقد أننا كنا نستحق الخسارة، لكن بعد مرور 180 دقيقة أعتقد أنه ربما كان من العدل أن يتم الذهاب إلى الوقت الإضافي".

وأقر سلوت أنه "في الوقت الإضافي كان باريس سان جرمان أفضل منا. وبعدها حان وقت ركلات الترجيح، وسجلوا 4 ركلات".