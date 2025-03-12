وسجل رافينيا هدفين وأضاف لامين يامال هدفا مذهلا في غضون أول 45 دقيقة ليقودا برشلونة المتألق لفوز كبير 3-1 على بنفيكا في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى دور الثمانية بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين.

وقال رافينيا لموفيستار بلس "نحن مرشحون حقيقيون على جميع الجبهات. كنا نعلم أن بنفيكا سيأتي إلى هنا ليلعب بقوة وكنا نعلم ما يجب علينا فعله للفوز بالمباراة. كنا نركز على هذا الأمر. كانت النتيجة لصالحنا ولعبنا بشكل جيد في الشوط الأول".

وأضاف: "هدف يامال مذهل وهو يظهر مدى جودته كلاعب. لاعب يتمتع بجودة هائلة. لدينا كل شيء للفوز معه كفريق".

ويلتقي برشلونة في دور الثمانية مع الفائز من مباراة ليل وبروسيا دورتموند، التي ستقام الأربعاء ، بعد التعادل 1-1 في

مباراة الذهاب بألمانيا.

وكانت المباراة أمسية ملهمة للشاب يامال الذي كان من المستحيل إيقافه تقريبا أثناء ركضه في الجهة اليمنى للملعب، إذ خلق معظم فرص التسجيل لبرشلونة.

وأظهر جناح إسبانيا البالغ من العمر 17 عاما سحره بانطلاقة فردية مذهلة ليهدي رافينيا هدف الافتتاح في الدقيقة 11، إذ تخطى اثنين من لاعبي المنافس قبل أن يمرر الكرة إلى مهاجم البرازيل الذي وضعها في الشباك بتسديدة من مسافة قريبة.

ورد بنفيكا بهدف عبر نيكولاس أوتامندي بضربة رأس إثر ركلة ركنية بعد دقيقتين، لكن برشلونة واصل الضغط وتسبب يامال في كوابيس لظهير بنفيكا الأيسر سامويل دال، الذي كان عاجزا في محاولته لإيقاف الشاب الإسباني.

وقدم يامال تمريرات حاسمة أهدرها روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو من داخل منطقة الجزاء، كما أهدر تسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء، قبل أن يعيد الفريق المضيف إلى المقدمة أخيرا في الدقيقة 28.

وشق يامال طريقه إلى الداخل وتفوق على دال قبل أن يطلق تسديدة بقدمه اليسرى غيرت اتجاهها في الزاوية اليمنى العليا لحارس المرمى أناتولي تروبين.

وعزز رافينيا تقدم برشلونة من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 42 ليتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 11 هدفا.

وأصبح المهاجم البالغ من العمر 28 عاما أعلى هداف برازيلي في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، متجاوزا غارديل وريفالدو وكاكا ونيمار وفيرمينو الذي حمل الرقم القياسي برصيد 10 أهداف.

وتمكن برشلونة من السيطرة على المباراة بعد الاستراحة ضد فريق بنفيكا الذي افتقر إلى الإرادة والقوة ليشكل تهديدا حقيقيا

لعملاق كتالونيا في الشوط الثاني الذي بدا وكأنه في حصة تدريبية رائعة.

ويخوض برشلونة سلسلة من 17 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات ويتنافس على ثلاثة ألقاب رئيسية.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني ووصل إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تعادله 4-4 مع أتليتيكو مدريد في مباراة الذهاب قبل إقامة مباراة الإياب في الثاني أبريل المقبل.