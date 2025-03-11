عودة جاكبو قبل المواجهة الحاسمة

غاب جاكبو عن فوز ليفربول 1-0 على باريس سان جيرمان في لقاء الذهاب، كما لم يشارك في الفوز 3-1 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، بعد تغيبه عن التدريبات قبل المباراتين.

لكن في دفعة معنوية كبيرة للريدز قبل مواجهة الليلة وكذلك نهائي كأس كاراباو يوم الأحد أمام نيوكاسل، شارك جاكبو في التدريبات الجماعية المفتوحة يوم الاثنين.

وأكد المدرب آرني سلوت خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعم، سيكون في قائمة الفريق. اليوم تدرب لأول مرة."

ورغم جاهزيته، قد يبدأ جاكبو المباراة على مقاعد البدلاء، حيث لم يشارك أساسيًا منذ ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون الشهر الماضي، ولا يريد المدرب المخاطرة به منذ البداية.

منافسة في خط الهجوم

قدم داروين نونيز أداءً قويًا وسجل هدفًا خلال الفوز على ساوثهامبتون، مما يجعله مرشحًا للحفاظ على مركزه الأساسي على حساب ديوجو جوتا. كما أن تأثيره في تسجيل هدف هارفي إليوت في مباراة الذهاب بباريس قد يمنحه الأفضلية.

وقد يلجأ سلوت إلى خطة اللعب بدون مهاجم صريح، وهي التي أثبتت نجاحها في الفوز الأخير 2-0 على مانشستر سيتي، مما قد يمنح كورتيس جونز فرصة المشاركة أساسيًا.

تصريحات إنريكي: الفائز سيصل إلى النهائي!

على الجانب الآخر، أكد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أن الفريق الذي سيتأهل من هذه المواجهة سيكون مرشحًا قويًا للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "أهم مباراة هي دائمًا المباراة القادمة، وآمل أن تكون آخر مباراة لنا هذا الموسم هي النهائي."

وأضاف مدرب باريس: "حتى مع خسارتنا في الذهاب، سنلعب بطريقتنا المعتادة منذ البداية. النتيجة في باريس لم تكن ستجعلنا نغيّر شيئًا."

كما شدد على أن فريقه سيدخل المباراة بغاية الفوز: "في الوقت الحالي، نحن خارج البطولة، لذا خيارنا الوحيد هو الهجوم وتحقيق الفوز، وهذا هو ما يحفزنا."

وحول المواجهة بينه وبين المدرب آرني سلوت، قال: "لا أعتقد أن سلوت لديه الكثير من الشكوك حول تشكيلتنا الأساسية، وأنا أيضًا لدي أفكاري حول تشكيلته."

واختتم قائلًا: "لن أكشف عن خطتنا، ولكن على مدار المباراتين سترون اثنين من أفضل الفرق في أوروبا. أعتقد أن الفائز من هذه المواجهة سيكون في النهائي."

ليفربول .. التشكيل المتوقع

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون

الوسط: جرافينبرخ، ماك أليستر

الهجوم: صلاح، سوبوسلاي، دياز، نونيز

باريس سان جيرمان .. التشكيل المتوقع

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماركينيوس، أشرف حكيمي، ويليام باتشو، نونو مينديز

الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، جواو نيفيس

الهجوم: عثمان ديمبيلي، برادلي باركولا، خفيتشا كفاراتسخيليا