وقال صلاح عبر شبكة "بريمييرليغ" عقب المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد "ساوثهامبتون لعب بخطة جيدة اليوم، والمدرب (أرني سلوت) كان محبطا بين الشوطين، لأننا كنا غير منظمين وعابنا البطء الشديد في الشوط الأول".

وأضاف النجم المصري "لا أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا اليوم".

واستدرك نجم ليفربول "ولكن إذا كنا نريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، فإنه علينا تحقيق الفوز إذا لم نقدم أداء جيدا، في مباراة مثل مباراة اليوم".

وسجل صلاح ثنائية في شباك ساوثهامبتون من ركلتي جزاء، ليرفع رصيده إلى 27 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.

وبوصوله إلى 44 مساهمة تهديفية أصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مساهمة بالأهداف في موسم واحد ليتجاوز الرقم المسجل باسمه في موسم 2017 - 2018 والذي كان يتساوى به مع الأوروغوياني لويس سواريز في موسم 2013 - 2014.

وتساوى صلاح أيضا مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي السابق برصيد 184 هدفا في صدارة أكثر هداف أجنبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويتساويان أيضا في المركز الخامس بقائمة الهداف التاريخي للبطولة الإنجليزية.