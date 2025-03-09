وقال النادي الكتالوني في بيان عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ببالغ الأسى، يعلن برشلونة وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينيارو غارسيا مساء اليوم".

وتابع: "لهذا السبب تقرر تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا إلى تاريخ لاحق".

وقالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، في بيان عبر منصة (إكس): "تأسف الرابطة لوفاة طبيب الفريق الأول ببرشلونة كارليس مينيارو غارسيا وتعلن لهذا السبب تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا المقررة اليوم".

وأضافت أن لجنة المسابقات ستحدد موعدا جديدا لإقامة المباراة.

وقدم أوساسونا عبر منصة (إكس) تعازيه في وفاة طبيب الفريق الأول في برشلونة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب الذي يحل ضيفا على خيتافي غدا الأحد وثلاث نقاط أمام ريال مدريد ثالث الترتيب الذي يلعب أمام رايو فايكانو.