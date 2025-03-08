وقدّم مبابي أداء متواضعا ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم والمباراة الأخيرة من الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، وذلك بعد أيام من تسجيله ثلاثية (هاتريك) ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعانى مبابي في الأشهر الأولى بعد وصوله إلى ملعب سانتياغو برنابيو من باريس سان جرمان، قبل أن يجد نفسه والشباك، بيد أن المباريات الأخيرة أعادت إدخال الشكوك إلى قلوب جماهير "الفريق الملكي".

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية استقبال رايو فايكانو في الدوري: "شاهدنا أن أمام أتلتيكو لم يقم بما حققه ضد سيتي. بشكل عام، أعتقد أنه يقوم بعمل جيد جدا ونحن راضون جدا عنه، ونأخذ بعين الاعتبار، وهو يأخذ بعين الاعتبار، أنه لن يكون دوما في أفضل مستوياته".

وتابع المدرب المحنك: "في المباراة ضد أتلتيكو لم يكن في أفضل حالاته".

وفاز ريال على أتلتيكو 2-1 في ذهاب ثمن النهائي، فيما تقام مباراة الرد الأربعاء على ملعب ميتروبوليتانو.

وسجل مبابي (26 عاما) حتى الآن 28 هدفا في 41 مباراة في مختلف المسابقات.

وتابع أنشيلوتي: "في مثل هذا الموسم المتطلب (التقلب) طبيعي، خصوصا مع لاعب من هذه الطينة".

وشرح: "اللاعبون ذات الجودة العالية يعانون أكثر من التقلب لأن الأمر وراثي. فاللاعب صاحب الموهبة الرائعة يجد صعوبة في الحفاظ على الثبات، وهذا ما حصل معه في تلك المباراة".

وأضاف: "مع ذلك، يؤدي بشكل جيد، وإذا كنا في دور الـ16 في دوري الأبطال، فهذا لأنه سجل أربعة أهداف في الدور السابق".

وقد يغيب عن مباراة رايو المدافع الألماني أنتونيو روديغر بسبب المرض، بحسب تقارير صحافية إسبانية.