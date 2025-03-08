وقرر المدرب بيب غوارديولا وضع مرموش على دكة البدلاء، خلال المباراة المهمة أمام نوتنغهام فورست، صاحب المركز الثالث، الذي يتفوق على مانشستر سيتي بنقطة، في سلم الترتيب.

وشارك مرموش أساسيا في جميع المباريات الخمسة التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل حتى الآن 3 أهداف في الدوري.

وتوقع بعض الجماهير أن يكون السبب لذلك هو صيام مرموش خلال شهر رمضان، خاصة وأن المباراة تأتي في وقت مبكر في إنجلترا.

ومن المتوقع أن يشارك مرموش لاحقا في الشوط الثاني من اللقاء المهم أمام فورست عصر السبت.