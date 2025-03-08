وتقدم الزمالك عبر نبيل عماد "دونغا" (5)، وعادل التونسي معتز زدام (51) لمودرن سبورت لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وسجل البديل القائد المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا" (106) هدف الفوز للزمالك في الشوط الثاني الإضافي.

وفكّ "شيكابالا" (39 عاما) صيامه عن التهديف الذي استمر 202 أيام، حيث إن آخر أهدافه مع الزمالك يعود إلى 17 أغسطس من العام الماضي أمام بلدية المحلة في الدوري، كما افتتح باكورة أهدافه هذا الموسم خلال 14 مباراة.

وتأهل الفريق الأبيض لملاقاة سموحة في الدور ربع النهائي من المسابقة التي يغيب عنها غريمه التقليدي الأهلي بسبب انسحابه الموسم الماضي وإيقافه عن المشاركة هذا الموسم.

ولم ينتظر الزمالك طويلا ليفتتح التسجيل عبر دونغا في الدقيقة الخامسة، بعد ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى أرسلها أحمد سيد "زيزو" عرضية داخل منطقة الجزاء، أخطأ الحارس محمد مجدي في الإمساك تابعها دونغا رأسية في الشباك.

وكانت أخطر محاولات مودرن عبر علي زعزع الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تعامل معها الحارس محمد صبحي ببراعة وأبعدها إلى ركنية (13).

وحاول لاعبو الزمالك مضاعفة النتيجة عبر زيزو ودونغا ومصطفى شلبي والتونسي سيف الدين الجزيري من دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح مودرن في إدراك التعادل بعد ركلة ركنية أرسلها علي زعزع إلى داخل منطقة الجزاء ليقابلها معتز زدام برأسية متقنة في الزاوية اليسرى لمرمى محمد صبحي (51).

ولم تفلح محاولات لاعبي الزمالك لخطف هدف الفوز وسط تكتل دفاعي لمودرن سبورت، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية، فنجح البديل محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني الإضافي بعدما مرّ زيزو بسهولة من الجبهة اليسرى مستغلا خطأ من لاعبي مودرن سبورت كرة أرضية لم يجد شيكابالا صعوبة في وضعها داخل الشباك.

وفي الدور ذاته، تغلب البنك الأهلي على ضيفه المصري 3-1 على ستاد السويس الجديد.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من أسامة فيصل (23) والتوغولي ياو أنور (27) ومحمد عبد اللطيف "غريندو" (90+5)، والنيجيري جون إيبوكا (90+2) هدف المصري الوحيد.

ويواجه البنك الأهلي الفائز من مباراة غزل المحلة وفاركو التي تقام السبت بالمحلة.

ويلتقي حامل اللقب بيراميدز السبت مع فريق القسم الثاني المقاولون العرب في ملعب الدفاع الجوي في ختام مباريات دور ثمن النهائي، على أن يلعب الفائز مع إنبي في الدور ربع النهائي.

وتجمع آخر مباريات ربع نهائي كأس مصر بين سيراميكا كليوباترا والجونة.