المواجهة التكتيكية: صراع الاستحواذ والهجمات المرتدة

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات مذهلة، حيث حقق الفريق الفرنسي عشرة انتصارات متتالية، مسجلًا معدلًا تهديفيًا مذهلًا بلغ أربعة أهداف في المباراة الواحدة. المدرب لويس إنريكي أكد على صعوبة المواجهة أمام ليفربول، مشددًا على ضرورة الاستحواذ على الكرة لتجنب خطورة المرتدات السريعة للفريق الإنجليزي، مشبهًا الثلاثي الهجومي للريدز بـ"المقاتلات النفاثة"، في إشارة إلى سرعة لاعبي ليفربول في التحولات الهجومية.

في المقابل، يرى أرني سلوت، مدرب ليفربول، أن المباراة ستكون الأصعب لفريقه حتى الآن هذا الموسم، مشيدًا بقدرات باريس سان جيرمان في كافة جوانب اللعب. وأشار إلى أن فريقه لن يكون الطرف المسيطر على الاستحواذ، لكنه يسعى لاستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى العملاق الباريسي.

تشكيلة الفريقين: غيابات مؤثرة وتعديلات تكتيكية

يغيب المهاجم الهولندي كودي جاكبو عن ليفربول بسبب الإصابة، بينما يعود الظهير الأيسر أندرو روبرتسون إلى التشكيلة الأساسية. في المقابل، أجرى باريس سان جيرمان ثلاثة تغييرات على تشكيلته التي اكتسحت ليل بنتيجة 4-1 في الدوري الفرنسي، حيث عاد الثلاثي فيتينيا، خفيتشا كفاراتسخيليا، وويليان باتشو إلى التشكيلة الأساسية.

تشكيلة باريس سان جيرمان

دوناروما – حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز – نيفيز، فيتينيا، فابيان – كفاراتسخيليا، ديمبيلي، باركولا.

تشكيلة ليفربول

أليسون – أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون – جرافينبيرش، ماك أليستر – صلاح، سوبوسلاي، دياز – جوتا.

مواجهة متكافئة تاريخيًا.. فمن يحسمها؟

التاريخ يشير إلى تعادل الفريقين في المواجهات السابقة، حيث التقيا أربع مرات من قبل، وفاز كل فريق بمباراتين، مع تفوق الفريق المضيف في جميع المباريات. ليفربول تمكن من الفوز بلقب دوري الأبطال عام 2019 بعد مواجهة باريس سان جيرمان في مرحلة المجموعات، بينما تفوق النادي الباريسي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1997.

مع جاهزية محمد صلاح الذي سجل 30 هدفًا هذا الموسم، وتألق عثمان ديمبيلي الذي سجل 20 هدفًا في آخر 14 مباراة، فإن المواجهة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ومن المتوقع أن نشهد مباراة غزيرة بالأهداف.

صافرة البداية تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت غرينتش.. فهل يواصل باريس سان جيرمان انتصاراته أم أن ليفربول سيخطف فوزًا ثمينًا في باريس؟