في المقابل، رأى آخرون أن اللاعب السابق والمحلل الرياضي حاليا لم تصدر ضده أي أحكام إدانة.

وفي هذا الصدد، يقول الناقد الرياضي محمد الهليس لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه لم يكن يتوقع أن يظهر أبو تريكة في الترويج لاستاد الأهلي الجديد، وذلك لعدة أسباب أهمها الموقف القانوني وحالة الانقطاع "على الأقل المعلنة" في التعامل بين إدارة الأهلي واللاعب السابق.

وتابع: "أبو تريكة لا يقوم بتحليل مباريات الأهلي على القناة التي يعمل بها حاليا، وإن كان اعتاد التطرق إلى سيرة الفريق خلال تحليل المباريات الأوروبية. وقبل استنكار أو قبول فكرة استعانة الأهلي بأبو تريكة، هناك العديد من الاستفسارات التي تتبادر إلى الأذهان والتي يجب الإجابة عليها، فالأهلي يرى أن اللاعب أبرز نجوم الجيل الذهبي وقد شارك في العديد من اللحظات الحاسمة والألقاب التي فاز بها النادي، ومن جانب آخر يرى ضحايا جماعة الإخوان، أن أبو تريكة كان داعما كبيرا للجماعة، ومسؤولا عن جزء من أحداث العنف التي شهدتها مصر في وقت من الأوقات، وبالتالي فإن الخط الفاصل بين رؤية الأهلي والموقف الثاني هو القانون، فهل الأهلي تمعن في إمكانية مشاركة أبو تريكة من الناحية القانونية؟ وهل تم التنسيق مع مؤسسات داخل الدولة قبل البدء في تحويل الفكرة إلى عمل؟ وما هو الموقف القانوني لأبو تريكة حاليا؟ كلها أسئلة شائكة تفرض نفسها على الموقف".

وأوضح الهليس أنه برغم عدم وجود إجابات قاطعة لديه عن الأسئلة المتعلقة بالأهلي، فإنه يمكن استنتاج الإجابات المنطقية من ظهور الإعلامي أحمد شوبير على قناة النادي الرسمية مساء الأحد، وتعليقه الإيجابي على مشاركة أبو تريكة والإشادة بما قدمه اللاعب، في الوقت الذي لم تهتم شاشة النادي الرسمية وأدواته الإعلامية بالتفاعل مع الانتقادات ولم تنظر إليها بوصفها اتهامات تستحق الرد أو التوضيح حتى الآن.

قرب العفو

من جانبه، يرى الفقيه الدستوري والقانوني دكتور إسلام قناوي أن وجود أبو تريكة في إعلان الأهلي، في ظل وجود صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا بالإعلان نفسه، هي علامة واضحة على قرب العفو عن اللاعب وخصوصا أنه لم يصدر أي حكم جنائي ضده.

وأضاف قناوي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "حكما قد صدر من محكمة الجنايات في 2018 بإدراج اسم أبو تريكة في قوائم الإرهاب، وهذا الإدراج يكون لمدة خمس سنوات فقط، وبالتالي فليس هناك حكم إدانة ضد أبو تريكة، وكل ما في الأمر هو أنه في مايو 2024 قضت محكمة النقض بقبول طعن 121 طاعنًا، بينهم محمد أبو تريكة، إضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان، على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنائية مغايرة بمحكمة الجنايات".

وتابع أن "القرار لم يغير من الموقف القانوني للمدرجين، كما لن يؤثر الحكم في أحكام وقرارات التحفظ على الأموال، وقد تم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد في 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهي 2023 ووافقت محكمة الجنايات وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التي قدمت على حكم الجنايات، وقامت النيابة في 2023 بطلب مد المدة لخمس سنوات جديدة وقضت محكمة الجنايات في 12 أبريل 2023 بالموافقة على طلب النيابة وإدراجهم على قوائم الإرهاب، فتم الطعن أمام محكمة النقض بموجب الطعن 12 لسنة 2023 وقررت محكمة النقض قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى".

آراء على منصات التواصل

وعلى صفحتها على منصة "فيسبوك"، كتبت مروة هشام بركات ابنة النائب العام الأسبق الذي توفي في إحدى العمليات الإرهابية بالقاهرة، مستنكرة ظهور أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي، قائلة: "أنا بنت البطل ابنة النائب العام، ابنة من ضحى بحياته دفاعا عن الحق والعدالة عن الوطن الذي روى بدمائه ترابه واليوم بقولها بكل وضوح أرفض ظهور أبو تريكة في إعلان يحمل اسم النادي الأهلي وأرفض أن يقدم كشخصية تمثل أي شيء لمصر".

بينما كتب الإعلامي الأشهر في مصر عمرو أديب على حسابه بمنصة "إكس" بلهجة ساخرة: "بصراحة تضايقت جدا أن إعلان الأهلي فيه لاعيبة تانية غير أبو تريكة، لأنه بصراحة كفاية، أصل تاريخ النادي مفيهوش أسامى عايشة أو راحلة تنفع للإعلان، هو النجم الوحيد اللي يفتح الإعلان ويقفله حاجه تشرف فعلا، مبروك الاستاد ومبروك أبو تريكة عليكو وعلى مصر هو ده مقام الأهلي صحيح!".