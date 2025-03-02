سجل جيرارد مارتن ومارك كاسادو ورونالد أراوخو وروبرت ليفاندوفسكي رباعية برشلونة في الدقائق 25 و29 و56 و60 من المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس في مونتجويك.

واستغل العملاق الكتالوني النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد أريتز إيلوستوندو في الدقيقة 17.

كما انتقم برشلونة من خسارته أمام سوسيداد بهدف دون رد في مباراة الدور الأول على ملعب أنويتا، وحقق فوزه السادس على التوالي ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في صدارة جدول الترتيب خلفه أتلتيكو مدريد برصيد 56 نقطة.

كما وسع البارسا الفارق إلى 3 نقاط مع غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي تعثر بالخسارة أمام ريال بيتيس بنتيجة 1 / 2 أمس السبت.

ورفع برشلونة معنوياته بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد 4/4 في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي وقبل أن يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

أما سوسيداد تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع، لتتضاعف آلامه بعد الخسارة أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، وتزداد الضغوط عليه قبل أن يستضيف مانشستر يونايتد في دور الـ16 في الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل.

وغلب الحذر على أداء الفريقين في أول ربع ساعة مع خطورة نسبية من سوسيداد حيث سجل مهاجمه سيرخيو جوميز هدفا مبكرا بعد مرور ثلاث دقائق، وردت العارضة تسديدة من أوري أوسكارسون لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تدخلت في المحاولتين، وأشارت بوجود تسلل.

في المقابل كاد أليكس ريميرو حارس مرمى سوسيداد أن يتورط في خطأ قاتل عندما تباطأ في تمرير الكرة ليسددها في قدم بيدري نجم وسط برشلونة وتخرج فوق العارضة.

وطرد أريتز إيلوستوندو مدافع سوسيداد بعدما منع انفرادا ليكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17.

ودفع الفريق الباسكي ثمنا غاليا للنقص العددي، حيث استقبل مرماه هدف أول من هجمة بدأها لامين يامال بمراوغة رائعة ومرر الكرة إلى أولمو الذي لعبها عرضية ليقابلها جيرارد مارتن بتسديدة مباشرة في الشباك.

وبعد 4 دقائق نفذ رافينيا ركلة حرة أبعدها حارس سوسيداد بقبضة يده لترتد إلى داني أولمو ليقابلها بتسديدة مباشرة غير مارك كاسادو مسارها نحو الشباك بعد الارتطام في القائم ليضيف الهدف الثاني لبرشلونة.

وفي الدقيقة 38 أنقذ أليكس ريميرو مرمى سوسيداد من هدف ثالث عندما تصدى لتسديدة من بيدري لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وأجهز برشلونة على منافسه في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، حيث سدد رافينيا كرة بجوار القائم قبل أن ينفذ ركلة ركنية قابلها ليفاندوفسكي بضربة رأس أبعدها حارس سوسيداد ليكملها أراوخو برأسه في الشباك ليضيف الهدف الثالث.

وبعدها سدد بيدري كرة ارتدت من القائم وتبعها رونالد أراوخو بتسديدة أخرى من مسافة بعيدة غير ليفاندوفسكي مسارها بقدمه نحو الشباك ليسجل الهدف الرابع لبرشلونة، ويحتفل المهاجم البولندي بهدفه رقم 21 في الدوري هذا الموسم.