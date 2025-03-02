وحصل لاعب مانشستر سيتي عمر مرموش على 8.23 – 10 فى التقييم الذي أعدته الشبكة عن مستويات اللاعبين في دوريات أوروبا هذا الموسم، بينما حل لامين يامال جناح برشلونة الإسباني في المرتبة الثانية بقائمة أفضل 5 لاعبين بدوريات أوروبا، بعدما حصل على تقييم 7.93 – 10.

وجاء محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في المرتبة الثالثة بعدما حصل على 7.89 – 10، بينما تراجع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني إلى المرتبة الرابعة بعدما حصل على تقييم 7.86 – 10، ثم عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الخامسة بتقييم 7.85 – 10.

وسجل مرموش ثلاثة أهداف في شباك نيوكاسل يونايتد ليصبح رابع أسرع هاتريك لنادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وصاحب أسرع هاتريك عربي مسجلا أهدافه خلال 13 دقيقة و54 ثانية فقط.

جدير بالذكر أن عمر مرموش انضم لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 75 مليون يورو.