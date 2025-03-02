يأتي ذلك ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية، وستحمل المباراة اسم كأس بغداد في نسختها الأولى.

وكشفت قنوات الكاس القطرية عن إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك يوم 13 مارس الجاري بكأس بغداد في نسختها الأولى.

ومن جانبها، كشفت القناة الرابعة الرياضية العراقية عن اكتمال الإجراءات الإدارية مع ناديي الأهلي والزمالك، وسيتم تأكيد المباراة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وتقابل فريق الأهلي مع نظيره الزمالك يوم السبت الماضي، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.