تقدم بليموث بهدف سجله ماكسيم تالوفيروف في الدقيقة 38 من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وقبلها أضاع إلكاي غوندوغان فرصتين محققتين، حيث تصدى كونور هازارد لضربة رأس، بينما رد القائم تسديدة أخرى من لاعب الوسط الألماني.

ولكن سيتي نجح في إدراك التعادل بهدف سجله المدافع الشاب نيكو أورايلي بضربة رأس في الدقيقة 45+1 بعد ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين.

وفي الشوط الثاني واصل هازارد حارس مرمى بليموث تألقه بالتصدي لفرص محققة أمام دي بروين وبرناردو سيلفا وإرلينغ هالاند.

وترجم مانشستر سيتي تفوقه بهدف ثان لنيكو أورايلي بضربة رأس جديدة في الدقيقة 76 بعد ركلة ركنية نفذها فيل فودين.

وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد تمريرة من هالاند، لينجو مانشستر سيتي من مفاج ت بليموث أرجايل الذي أطاح بليفربول في المرحلة السابقة.