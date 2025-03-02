وتغير سيناريو اللقاء أكثر من مرة حيث تقدم لانس بهدفين سجلهما نبيل العيناوي من ركلة جزاء وروبن أغويلار في الدقيقتين 3 و19.

ورد لوهافر بهدفين سجلهما عيسى أوماري وأندريه يو في الدقيقتين 28 و33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني، تقدم لانس مجددا بهدف ثالث أحرز فلوران سوتوكا.

ولكن لوهافر أدرك التعادل بهدف ثالث سجله خوسيه كازيمير في الدقيقة 62 قبل أن يخطف نقاط المباراة بهدف قاتل سجله أحمد حسن كوكا في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

وتجاوز لوهافر بهذا الفوز كبوة الخسارة في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر.

أما لانس تلقى خسارته الرابعة على التوالي ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثامن.