وجاء في رسالة بعثها نادي النصر إلى استقلال طهران "بسبب تجربة رونالدو السيئة في طهران العام الماضي، يجب أن تجرى المباراة على أرض محايدة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ16 للمسابقة القارية يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الإيرانية طهران.

وسبق أن لعب النصر أمام نادي برسبوليس الإيراني بطهران في سبتمبر عام 2023، حيث اقتحم آلاف المشجعين فندق الفريق السعودي للاقتراب من نجمه رونالدو. واضطرت الشرطة إلى تفريق الحشود.

وذكر موقع "فارزش 3" أن مهدي تدش، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ونادي الاستقلال رفضا طلب النصر.

ونقل الموقع الإيراني عن مسؤولي نادي الاستقلال قولهم بأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان إقامة ممتعة لنجمي النصر ورونالدو في طهران.