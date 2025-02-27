وفاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 2-0 تزامنا مع تعادل أرسنال مع نوتنغهام فورست بهدف لمثله ليتسع الفارق بينهما في الصدارة إلى 13 نقطة، ليقترب الفريق بشكل كبير من استعادة لقب الدوري الممتاز بعد غياب 5 أعوام.

وقال فان دايك بشأن احتفال الجماهير باللقب مبكرا: "بإمكانهم غناء ما يريدونه، نحن بالطبع نستمتع بالأجواء، علينا أن نتعامل مع ذلك".

وأضاف: "الأمر لم يحسم بعد، مازال هناك 10 مباريات حتى النهاية، ولم يحسم أي شيء بعد، لحين حسم الأمور علينا ألا ننشغل بأي شيء أخر".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن فان دايك قوله: "سأشعر بالملل يا رفاق في تلك الحالة، لأنني سأدعوكم حينها للتحلي بالهدوء".

وأوضح: "ينبغي الاستمتاع بالفوز بالمباريات لكن ليس لوقت طويل بما أنك تلعب تقريبا كل 3 أيام".

وأكد: "لقد وضعنا أنفسنا في موقف جيد للغاية لكن هذا لا يعني أن أي شيء قد حسم، أواصل تذكير اللاعبين وأيضا العالم الخارجي، الرفاق في الإعلام بأنه لا يوجد مجال أو مساحة للتعالي".