وذكر بلاغ للنهضة البركانية أن الفريق "توصل يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 بقرار المحكمة الرياضية بخصوص مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان برسم نصف نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ".

وأكد المصدر ذاته أن القرار تضمن "عدم قبول طلب فريق اتحاد الجزائر بخصوص إلغاء نتيجة المباراة ذهابا وإيابا وإصدار العقوبة في حق النهضة الرياضية البركانية، حيث تم اعتماد نتيجة فوز نادي نهضة بركان وعدم إصدار أي عقوبة في حق النادي، وهو ما أسعد جماهيرنا البركانية".

وأكدت محكمة التحكيم الرياضية "تاس"، في قرارها الصادر الأربعاء، استبعاد طلبات فريق اتحاد العاصمة الجزائري بإعادة مباراته ضد فريق نهضة بركان، وزكت نتيجة المباراة.

كما أوضحت المحكمة أن "المباريات التي تم إجراؤها من طرف فريق نهضة بركان بالقميص الذي يحمل خريطة المغرب لم يتم إلغاؤها وأن المغرب يوجد في وضعية مشروعة".

وتابعت المحكمة ذاتها أنها "لم تفرض أية عقوبة سواء على فريق نهضة بركان أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".

تفاصيل قرار "تاس"

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد طالب بإلغاء نتائج المباريات بين نهضة بركان واتحاد الجزائر في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (كأس الكونفدرالية)، لموسم 2023-2024، وهذا كان قرار محكمة التحكيم الرياضية "تاس":