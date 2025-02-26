قبل ساعات من مباراة ليفربول المهمة أمام نيوكاسل، بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء، أقر الاتحاد الإنجليزي إيقاف مدرب ليفربول آرني سلوت مباراتين، من ضمنها لقاء نيوكاسل.
وأعلن الاتحاد الإنجليزي الأربعاء إيقاف آرني سلوت مدرب ليفربول مباراتين بسبب الأحداث التي شهدتها قمة مرسيسايد أمام إيفرتون في وقت سابق من الشهر الجاري بينما تم تغريم الناديين.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسلوت بعد صفارة النهاية وأقر المدرب بتهمة التصرف غير اللائق وتوجيه كلمات مسيئة للحكم ومساعده.
وقالت صحيفة "ميرور" إن سلوت سيغيب عن مباراتي نيوكاسل، الأربعاء، ومباراة ساوثهامبتون، في 8 مارس المقبل.
ونشرت صحيفة "ميرور"، القوانين التي ستفرض على سلوت، للتواصل مع اللاعبين والطاقم التدريبي، خلال مباراة نيوكاسل "الحساسة" في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.
قوانين الإيقاف كالآتي:
- يمنع سلوت من التواجد على خط التماس، ولكن يمكنه التواصل مع مقاعد البدلاء عبر الهاتف، أو من خلال شخص يرسل التعليمات.
- سيمنع سلوت من التواجد على خط التماس، حتى أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة.
- يمكن أن يحضر سلوت في غرفة تغيير الملابس قبل المباراة وبين الشوطين.
- يمكنه القيام بالواجبات الإعلامية بعد المباراة، مثل الحديث مع وسائل الإعلام.
- لا يشمل الحظر دوري أبطال أوروبا، لذا سيكون سلوت متواجدا على خط التماس في مباراة الذهاب في دور الـ16 بين ليفربول وباريس سان جرمان يوم 5 مارس.