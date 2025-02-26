وأكد غوارديولا أن اللاعبين الأربعة أظهروا بالفعل سبب حرص النادي على جلبهم الشهر الماضي وأنهم يتأقلمون بشكل جيد.

وعندما سُئل عن رأيه في عبد القادر خوسانوف وعمر مرموش ونيكو وفيتور ريس، قال غوارديولا "جيدون حقا بالرغم أنها فترة قصيرة من التدريب كانوا فيها معنا".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن غوارديولا قوله "وصل خوسانوف ولعب ضد تشيلسي ونيوكاسل وريال مدريد وليفربول، كلها مباريات صعبة منذ قدومهم كلهم".

وأضاف: "بالنسبة لنقص التواصل، لا يتحدث خوسانوف الإنجليزية بطلاقة، لذا فإن التأثير جيد".

وأشار "عمر مرموش أيضا، ولعب نيكو أقل، لكنهم كانوا جيدين حقا ونحن راضون. وبالطبع فيتور، عندما يحصل على دقائق سيقدم مستوى جيد".

وعندما سُئل عما إذا كان الرباعي جزءا من إعادة هيكلة أكبر للفريق، وما إذا كان هذا هو التحدي الإداري الأصعب الذي يواجهه حتى الآن، أجاب المدرب "لا" وأشار إلى أنه أعاد تشكيل فريقه عدة مرات خلال فترة وجوده في السيتي.

وأوضح المدرب الإسباني "هذا ليس نفس الفريق الذي بدأنا به قبل تسع سنوات، لقد فعلنا ذلك مرتين أو ثلاث مرات بالفعل، لذا فهو ليس التحدي الأكبر".

واختتم غوارديولا قائلا: "كان التحدي الأكبر عندما بدأت مسيرتي الإدارية لأول مرة مع طاقمي والعديد من المهام التي كانت لدينا لكننا كنا معا وأثبتنا لنفسي ولطاقمنا أننا قادرون على القيام بذلك".