وفي إطار ثنائه على أداء فريقه رغم الخسارة بهدفين نظيفين، قال المدرب الإسباني إن صلاح، الذي سجل وصنع في المباراة، "اضطر لأداء مهام دفاعية بمعدل أكبر من المباريات السابقة لليفربول".

وبدا غوارديولا راضيا ومتفائلا بمستقبل الفريق، وصرح عبر قناة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "لعبنا مباراة جيدة. كانت متكافئة في البداية لكننا لم نتمكن من التسجيل، وربما افتقدنا التركيز والفاعلية في التسديدات واللمسة الأخيرة، لكننا لعبنا ضد فريق رائع".

وأضاف بيب: "تكتل ليفربول دفاعيا بكثافة كبيرة في الشوط الثاني، ونجحنا في شيء لم نفعله في المباريات السابقة وهو دفع المنافس للتمركز أمام منطقة جزائه".

وتابع "لقد أدى سافينيو وجيريمي دوكو عملا جيدا أمام ألكسندر أرنولد. لدينا أجنحة جيدة، واضطر صلاح لأداء مهام دفاعية بمعدل أكبر من المباريات السابقة لليفربول. أعلم أن الناس لن تصدق ذلك، لكننا قدمنا أداء جيدا اليوم".

وأشاد غوارديولا بالمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف والجناح المصري مرموش، لكنه قال إنه يأمل أن يقدما المزيد للفريق.

وقال: "قدم (خوسانوف) أداء جيدا أمام ريال مدريد (الإسباني) عند توظيفه في مركز الظهير الأيمن ونجح في الحد من خطورة فينيسيوس جونيور. كان سريعا ومنضبطا في مباراة اليوم (أمام ليفربول) لكن بإمكانه تقديم أداء أفضل بالطبع لأن قدراته مميزة. نفس الأمر بالنسبة لمرموش ونيكو غونزاليس، لكن الأمر ليس سهلا عندما تواجه فريقا بقوة ليفربول".

واستطرد: "رأيت العديد من الأشياء التي تجعل هذا النادي يتمتع بمستقبل مشرق مع هذا القوام الحالي من اللاعبين، باستثناء كيفن دي بروين وناثان آكي، فإن جميع اللاعبين صغار جدا، وأرى أن النادي أمامه مستقبل مشرق في السنوات المقبلة".

وأوضح مدرب مانشستر سيتي: "يعلم الجميع أن عددا قليلا من اللاعبين الأكبر سنا سيتواجدون مع الفريق، لكن علينا أن نبدأ البناء للخطوة المقبلة. إنه أمر يحتاج لوقت لكن رغم الغيابات فقد لعبنا بشكل جيد أمام ليفربول".

واعترف غوارديولا بأنه فريقه "بعيد تماما عما حققناه في المواسم السابقة، وسنرى ما سيحدث في المستقبل، لكننا أظهرنا شخصية جيدة اليوم".

وأكد: "المستقبل مشرق أمام هذا النادي في السنوات المقبلة مع انضمام لاعبين آخرين في فترات الانتقالات التالية".

وبشأن مدى جاهزية إرلينغ هالاند لمواجهة توتنهام الأربعاء، رد غوارديولا: "لا أعرف، لكننا لم نخسر أمام ليفربول بسبب غياب هالاند، لأنه سيكون ظلما لباقي اللاعبين".