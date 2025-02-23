وفي الدقيقة 30 من زمن اللقاء، سرقت لقطة من اللقاء الأنظار، ولفتت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللقطة جمعت مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، وهو يوجه حديثا غاضبا، لنجمه المصري عمر مرموش.

وبالاستناد لتحليل حركات اليد، يبدو أن غوارديولا طالب من المهاجم المصري الاستمرار بالضغط على مدافعي ليفربول.

وبدا غواريدولا وهو في حالة عصبية، مانحا تعليمات معينة لمرموش، بينما حافظ مرموش على هدوئه وأومأ برأسه.

ويعتبر لقاء الأحد الأول الذي يجمع محمد صلاح في مواجهة مواطنه عمر مرموش، ضمن منافسات البريميرليغ.