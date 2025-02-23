ويدخل ليفربول مباراة الأحد وهو متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي الرابع.

في حين يتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفا، متقدما بفارق 5 أهداف عن مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي يحتل المركز الثاني.

وقال صلاح عشية مواجهة مانشستر سيتي وليفربول المرتقبة لموقع ليفربول: "ستكون مباراة صعبة، فنحن نلعب خارج ملعبنا أمام مانشستر سيتي، وهم دائما المرشحون للفوز على أرضهم. لكننا سنذهب إلى هناك ونبذل قصارى جهدنا".

وأضاف: "مان سيتي سيظل السيتي. لديهم أحد أعظم المدربين في التاريخ، ويمتلكون لاعبين رائعين. لقد لعبوا على أعلى مستوى لسنوات عديدة وفازوا بكل شيء ممكن. يمكنهم الفوز بأي مباراة في أي لحظة".

وتابع: "لذلك، أعتقد أن المباراة ستكون صعبة للغاية. لديهم ميزة اللعب على أرضهم، كما أن لديهم لاعبين يتمتعون بالخبرة. نحن بحاجة إلى البقاء هادئين ومحاولة تحقيق الفوز".

وعن استمراريته في القمة رغم بلوغه 32 عاما، قال صلاح: "الأمر ممتع، لكنه مختلف الآن. أراه بطريقة مختلفة لأنني أصبحت أكثر خبرة".