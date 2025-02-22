وانتهى لقاء "كلاسيكو مصر" بالتعادل 1-1، وهي نتيجة مخيبة للفريقين، حيث سيسمح التعادل لبيراميدز للانفراد أكثر بالصدارة عن الأهلي، كما سيقلص فرص الزمالك في المنافسة.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق نجمه الجديد، ولاعب الزمالك السابق، المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 72.

ولكن الزمالك عادل النتيجة في الدقيقة 84، عن طريق الظهير الأيسر، المغربي محمود بنتايك.

ويستطيع الآن نادي بيراميدز الانفراد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن الأهلي، في حال الانتصار على طلائع الجيش، ليلة الأحد.