وسجل جارود بوين الهدف الوحيد لويست هام في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

ورد ويستهام بهذا الفوز اعتباره من الخسارة الثقيلة على ملعبه أمام أرسنال بنتيجة 2 -5 في مباراة الدور الأول.

أما أرسنال لم يستغل عاملي الأرض والجمهور في تحقيق فوز رابع على التوالي، وفرط في فرصة ثمينة للغاية في الاقتراب من قمة جدول الترتيب وتقليص الفارق مع ليفربول صاحب الصدارة.

تجمد رصيد أرسنال عند 53 نقطة في المركز الثاني بعدما تلقى خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم، أمامه ليفربول 61 نقطة قبل مباراته الصعبة أمام مانشستر سيتي، الأحد، في قمة الجولة.