وقرر كولر وضع أحمد نبيل كوكا في محل المتألق في الفترة الأخيرة، كريم الدبيس، في مركز الظهير الأيسر، وهو ما لاقى انتقادات من جماهير الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قرر كولر البدء بلاعب الوسط أحمد رضا، إلى جوار مروان عطية، وأبفى عمرو السولية على دكة البدلاء.

كما قرر كولر إشراك اللاعب الصاعد محمد عبدالله، في مركز الجناح الأيسر، تأكيدا على ثقة المدرب السويسري باللاعب المتألق في الفترة الأخيرة، بالرغم من قلة خبرته.

دخول عبدالله يعني إبقاء المهاجم الفلسطيني المتألق، وسام أبو علي، على الدكة، واختيار المهاجم السلوفيني نجيك غراديشار في مركز رأس الحربة.

ومعه على الدكة الصفقة الجديدة للأهلي، أشرف بن شرقي، الذي لم يكن جاهزا لبدء اللقاء المرتقب.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره نادي الزمالك مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمحدد إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.