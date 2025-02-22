وتعرض النصر لهزيمته الثالثة في الدوري، مساء الجمعة، أمام الاتفاق، بنتيجة 2-3، وتراجع للمركز الرابع، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.

وكان النصر متقدما بنتيجة 2-1، قبل أن يقلب الاتفاق النتيجة بهدفين في الدقيقتين 82 و89.

وهاجمت جماهير النصر نجم الفريق كريستيانو رونالدو، واعتبرته عبئا على الفريق، بسبب إضاعته للعديد من الفرص، وتأثيره على خطة الفريق، التي تفتقر لصانع ألعاب حقيقي.

كما اتهمه البعض بأنه أجبر مهاجم الفريق الجديد، الكولومبي جون دوران، القادم من أستون فيلا الإنجليزي، على اللعب في مركز الجناح، مما أفقده بريقه كمهاجم هداف.

انتقادات لاذعة "للدون"

وكتب حساب "فيوتشر" الذي يتابع المواهب السعودية، على منصة "إكس": "والله لن تفلح ورونالدو بفريقك.. لا توجد مشكلة غيره.. هو سرطان.. هو مصدر الضعف".

وأضاف الحساب في تغريدة طويلة: "ما بني على رونالدو الأناني الذي يفكر في أرقامه، سيكون مصيره الفشل والضياع.. اليوم نلعب بعشرة لاعبين بسببه".

وكتب حساب "أسطورة الأرجنتين" على "إكس": "فرصة قتل المباراة أضاعها رونالدو.. النصر بوجوده يلعب بلاعب ناقص، لا هو يرجع ويساند، ولا هو مفيد في الهجوم".

وكتب مشجع آخر للنصر: "ستحكي لأبنائم وأحفادك يوما.. أن النصر والنصراوية كانوا ضحية كريستيانو رونالدو".

أما الصحفي الرياضي السعودي عبد الكريم الزامل، فكتب: "رونالدو لمباريات الاعتزال فقط مع الاحترام لجماهيره، هذه سنة الحياة.. إذا أردت البطولات، عليك أن تلعب مكتمل العناصر، غير هذا، فالنصر هو فريق تسويقي. النصر يحتاج مدرب لا يجامل".

وكتب ناشط باسم جاسم: "رونالدو يستمر بإضاعة البطولات على النصر منذ قدومة.. لكن لا حياة لمن تنادي".

وأكد "صالح": "كذبة مضحة، أن رونالدو شايل النصر.. "المنتهي" ضيع الدوري مرتين والكأس مرتين وآسيا أمام العين".